16 Mart tarihinden itibaren temettü fırtınası var... İşte hisse verimi, net tutar ve tarihler
Bu sene beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Borsa İstanbul'da şirketler de kar payı dağıtmaya hazırlanıyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde nispeten suskun olan şirketler Mart ayının 16'sından itibaren adeta temettü yağmuruna başlıyor. Sizin için temettü verimi, net tutarlar ve tarihleri tek tek inceledik ve derledik.
Borsa İstanbul’da temettü mevsimi süratleniyor. 2026 senesinin ilk çeyreğinde sınırlı kalan kar payı dağıtımları, 16 Mart itibarıyla peş peşe açıklanan ödemelerle yatırımcıların gündemine oturacak. Pek çok firma hissedarlarına nakit temettü dağıtmaya hazırlanırken, hisse başına net tutarlar ve temettü verimleri de merak konusu oldu. İşte 16 Mart’tan itibaren başlayacak temettü ödemelerinde öne çıkan şirketler, net tutarlar ve kritik tarihler…