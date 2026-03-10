16 Mart tarihinden itibaren temettü fırtınası var... İşte hisse verimi, net tutar ve tarihler

Borsa İstanbul’da temettü mevsimi süratleniyor. 2026 senesinin ilk çeyreğinde sınırlı kalan kar payı dağıtımları, 16 Mart itibarıyla peş peşe açıklanan ödemelerle yatırımcıların gündemine oturacak. Pek çok firma hissedarlarına nakit temettü dağıtmaya hazırlanırken, hisse başına net tutarlar ve temettü verimleri de merak konusu oldu. İşte 16 Mart’tan itibaren başlayacak temettü ödemelerinde öne çıkan şirketler, net tutarlar ve kritik tarihler…