16 Mart tarihine dikkat! Temettü yağmuru başlıyor... Hisseler ve tutarlar belli oldu
Borsa İstanbul’da temettü dağıtımı sürat kazanıyor. Mart ayında pek çok firma yatırımcısına kâr payı dağıtacak. 16 Mart itibarıyla start alacak temettü tediyeleriyle beraber yatırımcıları adeta temettü yağmuru bekliyor.
Mart 2026 temettü takvimi kesinleşmeye başladı. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, yatırımcılarına dağıtacakları pay başı net temettü miktarlarını duyururken, bilhassa 16 Mart’tan itibaren başlayacak ödemeler piyasada yoğun bir temettü dönemi yaşanacağına işaret ediyor.
