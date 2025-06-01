17 hisse hedef fiyatlar güncellendi! Tüpraş, Erdemir, Petkim, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası...
Borsa İstanbul'da işlem gören aralarında Tüpraş, Erdemir, Petkim, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası'nın da yer aldığı 17 hisse için aracı kurumlar yeni tahminlerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurumlardan gelen hedef fiyat raporları yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. 26-30 Mayıs haftasında toplam 17 hisse senedi için güncel hedef fiyatlar ve yatırım tavsiyeleri açıklandı.
İşte geçtiğimiz hafta hedef fiyat belirlenen hisseler...
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
Gedik Yatırım hedef fiyatı: 85,30 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE)
Gedik Yatırım hedef fiyatı: 144,53 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri