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  4. 17 hisse için 56 hedef fiyat açıkladı! Sabancı, Aselsan, Otokar, Anadolu Efes, Migros...

17 hisse için 56 hedef fiyat açıkladı! Sabancı, Aselsan, Otokar, Anadolu Efes, Migros...

2025 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçların açıklanmasıyla birlikte, aracı kurumlar model portföylerini revize ederek hisseler için güncel hedef fiyatlarını paylaştı.

17 hisse için 56 hedef fiyat açıkladı! Sabancı, Aselsan, Otokar, Anadolu Efes, Migros... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 8 Mayıs perşembe günü için aracı kurumlardan 17 hisse için 56 hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…

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17 hisse için 56 hedef fiyat açıkladı! Sabancı, Aselsan, Otokar, Anadolu Efes, Migros... - Sayfa 2

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
İntegral Yatırım 98,00 TL
Deniz Yatırım 96,10 TL Al
Yapı Kredi Yatırım 68,00 TL Al
İş Yatırım 69,40 TL Al
Ak Yatırım 86,00 TL Al
Şeker Yatırım 68,57 TL Al
Garanti BBVA Yatırım 74,00 TL Endeks üstü getiri
Gedik Yatırım 65,31 TL Endeks üstü getiri
Trive Yatırım 73,50 TL Endeks üstü getiri
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17 hisse için 56 hedef fiyat açıkladı! Sabancı, Aselsan, Otokar, Anadolu Efes, Migros... - Sayfa 3

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
İnfo Yatırım 871,00
İntegral Yatırım 890,00 TL
Halk Yatırım 884,35 TL Al
Deniz Yatırım 890,00 TL Al
Yapı Kredi Yatırım 905,00 TL Al
İş Yatırım 769,28 TL Al
Garanti BBVA Yatırım 750,00 TL Endeks üstü getiri
Gedik Yatırım 799,00 TL Endeks üstü getiri
ICBC Yatırım 780,00 TL Al
TERA Yatırım 817,00 TL Endeks üstü getiri
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17 hisse için 56 hedef fiyat açıkladı! Sabancı, Aselsan, Otokar, Anadolu Efes, Migros... - Sayfa 4

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 13,50 TL Tut
Ak Yatırım 11,06 TL Nötr
Gedik Yatırım 14,00 TL Endekse paralel getiri
KuveytTürk Yatırım 13,40 TL Al
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