17 hisse için 56 hedef fiyat açıkladı! Sabancı, Aselsan, Otokar, Anadolu Efes, Migros...
2025 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçların açıklanmasıyla birlikte, aracı kurumlar model portföylerini revize ederek hisseler için güncel hedef fiyatlarını paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 8 Mayıs perşembe günü için aracı kurumlardan 17 hisse için 56 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…
1 | 18
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|İntegral Yatırım
|98,00 TL
|–
|Deniz Yatırım
|96,10 TL
|Al
|Yapı Kredi Yatırım
|68,00 TL
|Al
|İş Yatırım
|69,40 TL
|Al
|Ak Yatırım
|86,00 TL
|Al
|Şeker Yatırım
|68,57 TL
|Al
|Garanti BBVA Yatırım
|74,00 TL
|Endeks üstü getiri
|Gedik Yatırım
|65,31 TL
|Endeks üstü getiri
|Trive Yatırım
|73,50 TL
|Endeks üstü getiri
2 | 18
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|İnfo Yatırım
|871,00
|–
|İntegral Yatırım
|890,00 TL
|–
|Halk Yatırım
|884,35 TL
|Al
|Deniz Yatırım
|890,00 TL
|Al
|Yapı Kredi Yatırım
|905,00 TL
|Al
|İş Yatırım
|769,28 TL
|Al
|Garanti BBVA Yatırım
|750,00 TL
|Endeks üstü getiri
|Gedik Yatırım
|799,00 TL
|Endeks üstü getiri
|ICBC Yatırım
|780,00 TL
|Al
|TERA Yatırım
|817,00 TL
|Endeks üstü getiri
3 | 18