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  4. 18 hisse için 28 hedef fiyat açıklandı! Bim, Tüpraş, Aselsan, Doğuş Otomotiv, Ülker, Turkcell...

18 hisse için 28 hedef fiyat açıklandı! Bim, Tüpraş, Aselsan, Doğuş Otomotiv, Ülker, Turkcell...

Borsa İstanbul'da işlem gören Kardemir, Bim, Aselsan, Enka, THY, Erdemir, Migros, Turkcell, Tofaş, TÜPRAŞ, Arçelik, Ülker'in aralarında yer aldığı 18 hisse için hedef fiyat tahminleri güncellendi.

18 hisse için 28 hedef fiyat açıklandı! Bim, Tüpraş, Aselsan, Doğuş Otomotiv, Ülker, Turkcell... - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlere ilişkin aracı kurumlardan gelen analizler bu hafta da devam etti. 2-5 Haziran haftasında yayımlanan araştırma raporlarında, toplam 18 hisse için güncel hedef fiyatlar ve tavsiyeler paylaşıldı.

İşte 18 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...

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18 hisse için 28 hedef fiyat açıklandı! Bim, Tüpraş, Aselsan, Doğuş Otomotiv, Ülker, Turkcell... - Sayfa 2

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD)
Halk Yatırım hedef fiyatı: 35,40 TL
Tavsiye: Al

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18 hisse için 28 hedef fiyat açıklandı! Bim, Tüpraş, Aselsan, Doğuş Otomotiv, Ülker, Turkcell... - Sayfa 3

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
İş Yatırım hedef fiyatı: 688,77 TL
Tavsiye: Al

TEB Yatırım hedef fiyatı: 680,67 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

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18 hisse için 28 hedef fiyat açıklandı! Bim, Tüpraş, Aselsan, Doğuş Otomotiv, Ülker, Turkcell... - Sayfa 4

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
TEB Yatırım hedef fiyatı: 134,48 TL
Tavsiye: –

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