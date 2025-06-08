18 hisse için 28 hedef fiyat açıklandı! Bim, Tüpraş, Aselsan, Doğuş Otomotiv, Ülker, Turkcell...

Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlere ilişkin aracı kurumlardan gelen analizler bu hafta da devam etti. 2-5 Haziran haftasında yayımlanan araştırma raporlarında, toplam 18 hisse için güncel hedef fiyatlar ve tavsiyeler paylaşıldı.

İşte 18 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...