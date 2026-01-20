18 kurum 2026 stratejisini açıkladı: İşte borsa, dolar, euro, altın, faiz ve enflasyon beklentileri

Matriks Haber’in 18 banka ve aracı kurumun strateji raporundan derlediği araştırma haberine göre, piyasalarda bu yıl için temkinli iyimserlik öngörülüyor.

2026 strateji raporlarında kurumların ortaklaştığı ana çerçeve, dezenflasyon sürecinin devam ettiği; buna rağmen küresel jeopolitik riskler, tarifeler ve finansal oynaklık nedeniyle temkinli ama fırsat odaklı bir yaklaşım gerektiği yönünde.