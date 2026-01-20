18 kurum 2026 stratejisini açıkladı: İşte borsa, dolar, euro, altın, faiz ve enflasyon beklentileri
Piyasalarda bu yıl için 'temkinli iyimserlik' görüşü öne çıkarken; 18 banka ve aracı kurum Borsa İstanbul, dolar/TL, Euro/TL, euro/dolar, altın, tahvil, enflasyon ve politika faizi beklentilerini açıkladı.
Matriks Haber’in 18 banka ve aracı kurumun strateji raporundan derlediği araştırma haberine göre, piyasalarda bu yıl için temkinli iyimserlik öngörülüyor.
2026 strateji raporlarında kurumların ortaklaştığı ana çerçeve, dezenflasyon sürecinin devam ettiği; buna rağmen küresel jeopolitik riskler, tarifeler ve finansal oynaklık nedeniyle temkinli ama fırsat odaklı bir yaklaşım gerektiği yönünde.
Borsa İstanbul Beklentileri
Piyasalarda Türkiye’de makro istikrarın güçlenmesi, pozitif reel faiz ve kademeli faiz indirimleri beklenirken, TL varlıklarda yukarı potansiyel öngörülüyor. BIST 100 için verilen hedef seviyeler ve getiri potansiyelleri medyan olarak 16.100’ler civarında ve yüzde 30’ün üzerinde bir yükseliş alanı işaret ediyor.
Matriks Haber araştırma haberinde; Alnus Yatırım, Deniz Yatırım, Garanti BBVA, GCM Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul Değerler, Halk Yatırım, ING, İnfo Yatırım, KuveytTürk Yatırım, OYAK Yatırım, QNB, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TERA Yatırım, Troy Kıymetli Maden, Ünlü & Co ve Yapı Kredi Yatırım olmak üzere toplam 18 banka ve aracı kurumun 2026 yılına ilişkin strateji raporları dikkate alındı.