  4. 1.8 milyonluk borç 490 bine düşecek: Depremzedeye indirim müjdesi AK Partili isimden geldi

6 Şubat depreminin yaraları henüz tam olarak sarılmamışken, depremzede vatandaşlar yeni konutlarına kavuşmaya başladı. Konutlar depremzede vatandaşlara teslim edilirken AK Parti Grup Başkanı Güler’den indirim müjdesi geldi.

6 Şubat’ın yaraları yavaş yavaş sarılırken, depremde evlerini kaybeden binlerce vatandaş geçtiğimiz haftalarda yeni evlerine kavuştu. 

Meclis’te bir süredir deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için borç yüklerini azaltacak çalışmalar yürütülüyordu. Ve beklenen haber AK Parti Grup Başkanı’ndan geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye dair düzenlemeler içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin detaylarını paylaştı.

Teklif, sadece depremzedeleri değil; kripto yatırımcılarını, bedelli askerlik bekleyenleri ve lüks tüketim yapanları da yakından ilgilendiriyor.

