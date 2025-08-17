18 şirket temettü kararlarını açıkladı: Ödeme tarihleri açıklandı! İşte temettü takvimi ve detayları
Ağustos ayının ikinci haftasında Borsa İstanbul'da 18 şirket temettü kararlarını yatırımcılarla paylaştı.
Borsa İstanbul’da 11 Ağustos - 15 Ağustos 2025 haftasında 18 halka açık şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek yatırımcıları bilgilendirdi. Yapılan açıklamalarda bazı şirketler temettü dağıtmayacağını duyururken, bazıları ise ödeme tarihleri ve tutarlarını netleştirdi.
İşte 18 şirketin temettü kararı...
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)
Hisse başına 0,1333333 TL brüt ve 0,1133333 TL net temettü dağıtıldı.
Temettü tarihi: 12 Ağustos