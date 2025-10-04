18 şirketten geri alım hamlesi! Herkes satarken onlar aldı
Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, 29 Eylül – 3 Ekim haftasında da sürdü. Geçen hafta 18 şirket tarafından geri alım işlemi gerçekleştirildi. 4 gün üst üste alım yapan şirketler oldu.
29 Eylül Pazartesi
Borsa İstanbul’da 29 Eylül Pazartesi günü 9 şirket tarafından geri alım yapıldı.
1 | 54
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
(AKFIS)
Geri alım fiyatı ortalaması: 23,08 – 23,34 TL
Geri alınan hisse adeti : 85.000 lot
2 | 54
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.
(AHGAZ)
Geri alım fiyatı ortalaması: 30,16 – 31,04 TL
Geri alınan hisse adeti : 1.020.000 lot
3 | 54