18 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler...
Borsa İstanbul’da geride kalan haftada en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket belli oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 29 Eylül – 3 Ekim haftasında hisse geri alım programlarını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta toplamda 18 şirket geri alım işlemi gerçekleştirdi.
İşte geçen hafta en çok geri alım yapan 10 hisse...
1 | 11