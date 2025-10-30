  1. Ekonomim
18 şubeli yerli burger zincirinden konkordato şoku: İflasın eşiğine geldi, kriz büyüdü

Konkordato ilan eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin yerli burger zinciri iflasın eşiğinde.

Türkiye’de son dönemde konkordato başvurusunda bulunan çok sayıda şirket var. Tekstilden beyaz eşya devine, hatta mobilya sektörüne kadar çok sayıda iflas bildirildi.

Şimdi ise konkordato gıda sektörüne de bulaştı. Türkiye’de 18 şubesi ve 250 çalışanı bulunan yerli burger zinciri, ekonomik sıkıntıların kurbanı oldu.

İstanbul Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi, Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato başvurusunu değerlendirerek 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme ayrıca şirketin mali yapısını yeniden düzenlemesi amacıyla süreci denetlemek üzere üç konkordato komiseri görevlendirdi.

Oksijen’de yer alan habere göre mahkeme; İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca alacaklılara 7 günlük itiraz süresi tanıdı. Bu süre içerisinde alacaklılar, konkordato talebine ilişkin itirazlarını ve delillerini mahkemeye sunabilecek.

