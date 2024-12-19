1.800 güne emeklilik hakkı tanıyan yeni yasa tasarısı Meclis’te! Kimler yararlanacak?
1.800 güne emeklilik maaşı bağlanmasını öngören yeni yasa tasarısı Meclis’e geldi. Tasarı ile bazı şartlar yeniden belirleniyor. Peki, 1.800 güne emeklilik hakkı nasıl elde edilecek? Kimler yararlanacak, şartları ne? İşte yeni emeklilik düzenlemesinin tüm detayları…
Primi 1.800 gün olanlara emeklilik hakkı tanıyan yeni düzenleme Meclis’e sunuldu. Emeklilik için bazı şartlar yeniden düzenlendi.
SGK mevzuatımızda bazı rahatsızlıkları ya da engeli bulunan sigortalılar için malulen emeklilik ve vergi indirimi ile emeklilik gibi kategorilerde erken emeklilik imkanı sunuluyor.
TBMM'ye sevk edilen yeni yasa tasarısı ile bazı şartlar yeniden belirlendi. Sosyal Güvenlik yazarı Faruk Erdem bugünkü yazısında düzenlemenin detaylarını yazdı. İşte yeni dönemde emeklilik şartları ve düzenlemenin detayları