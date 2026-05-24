183 yıllık tekstil devi iflas etti, ürün fiyatları yarı yarıya indi
Küresel ekonomik kriz, köklü şirketleri birer birer vurmaya başladı. Almanya’nın köklü tekstil devlerinden biri daha iflas bayrağını çekti. İki asırlık firma, ürünlerin fiyatını da yarı yarıya indirdi.
Hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanında yaşanan ekonomik kriz, ne yazık ki küçük büyük fark etmeden şirketlerin iflas etmesine yol açıyor. 2025-2026’da Türkiye’de yüzlerce firma konkordato ilan edip iflas başvurusunda bulunurken, İngiltere ve Almanya’da da bu ivme hemen hemen aynı.
Öyle ki iki asırlık Alman tekstil devi de iflas bayrağını çekti. 1863 yılında temelleri atılan ve gömlekleriyle tanınan Eterna, 163 yıllık faaliyetlerini resmen sonlandırıyor.
Firma, haziran ayı sonunda kepenklerini bir daha açılmamak üzere kapatacak ve tüm faaliyetlerini sonlandıracak. Ancak Eterna sadece bu girdapta olan bir isim değil. Zira bir diğer asırlık Alman tekstil üreticisi Domino da aynı kaderi paylaşıyor ve kapılarını kapatıyor.