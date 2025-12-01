19 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...
Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız hafta en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket belli oldu.
Borsa İstanbul'da (BIST) şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yürüttükleri hisse geri alımları, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 24-28 Kasım haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta toplamda 19 şirketin geri alım işlemi yaptı.
İşte geri alım yapan şirketlerin miktarları...
9 - Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY)
Geri alım miktarı: 4,50 milyon TL