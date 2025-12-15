1987 yılından beri yıl yıl en zengin kişi açıklandı! Hegemonya kuran isim 2017'den beri kayıp

Forbes’un 1987’den bu yana yayımladığı “dünyanın en zenginleri” listesi, küresel servetin yıllar içindeki el değiştirme sürecini gözler önüne serdi. Uzun yıllar listeye damga vuran Bill Gates’in 2017 sonrası zirveden uzaklaşması ise dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Dünyanın en zengin isminin kim olduğu sorusu, 1987’den bu yana her yıl Forbes listeleriyle yanıt bulurken, bazı isimler uzun süreli bir hegemonya kurmayı başardı, bazıları ise zamanla sahneden çekildi.