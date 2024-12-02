2 Aralık 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Aralık) ne kadar oldu? 2 Aralık 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Aralık pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.018,16
Satış: 3.021,64
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,829.05
Satış: 4,940.38
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,627.91
Satış: 9,880.76
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,019.00
Satış: 20,322.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,290.48
Satış: 49,403.80
Ata altın fiyatı
Alış: 19,919.82
Satış: 20,426.28
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