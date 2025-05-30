2 ay sonra ilk kez 9 binin altını gördü! Borsada bugün kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu
Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde, 2 ay aradan sonra ilk kez 9 bin puanın altı görüldü. Bugün en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem günü olan 30 Mayıs Cuma’yı yüzde 1,65 oranında düşüşle 9.019,57 puandan kapattı. Endeks, 24 Mart’tan bu yana ilk kez 9 bin puanın altını gördü.
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Gün boyu satış baskısının etkili olduğu piyasada, 7 hisse tavan fiyattan, 7 hisse ise taban fiyattan günü kapattı.
İşte cuma günü en çok düşen hisseler...
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