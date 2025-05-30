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  4. 2 ay sonra ilk kez 9 binin altını gördü! Borsada bugün kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu

2 ay sonra ilk kez 9 binin altını gördü! Borsada bugün kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde, 2 ay aradan sonra ilk kez 9 bin puanın altı görüldü. Bugün en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler belli oldu.

2 ay sonra ilk kez 9 binin altını gördü! Borsada bugün kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem günü olan 30 Mayıs Cuma’yı yüzde 1,65 oranında düşüşle 9.019,57 puandan kapattı. Endeks, 24 Mart’tan bu yana ilk kez 9 bin puanın altını gördü.

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2 ay sonra ilk kez 9 binin altını gördü! Borsada bugün kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu - Sayfa 2

Gün boyu satış baskısının etkili olduğu piyasada, 7 hisse tavan fiyattan, 7 hisse ise taban fiyattan günü kapattı.

İşte cuma günü en çok düşen hisseler...

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2 ay sonra ilk kez 9 binin altını gördü! Borsada bugün kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu - Sayfa 3

10 - Vestel Elektronik (VESTL)
Kapanış fiyatı: 33,12 TL
Günlük değişim: Yüzde -8,46

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2 ay sonra ilk kez 9 binin altını gördü! Borsada bugün kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu - Sayfa 4

9 - Ruzy Madencilik (RUZYE)
Kapanış fiyatı: 8,32 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,47

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