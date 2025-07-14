2 hisse taban, 24 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...
Haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul’da, günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu.
Borsa İstanbul’da 14 Temmuz Pazartesi günü, BIST 100 endeksi yüzde 1,28 düşerek 10.225,48 puandan kapanış yaptı. Seans sonunda 2 hisse senedi taban fiyattan kapanırken, 24 hisse senedi ise tavan fiyattan günü tamamladı.
İşte pazartesi günü en çok kaybettiren hisseler...
10. Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN)
Kapanış Fiyatı: 36,30 TL
Yüzdelik Değişim: %-4,17
9. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR)
Kapanış Fiyatı: 3.502,50 TL
Yüzdelik Değişim: %-4,24