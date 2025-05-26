2 hissede 1,75 milyar TL'lik para çıkışı! Borsada en fazla alım ve satım bu hisselerde oldu

Borsada 26 Mayıs Pazartesi günü BİST100 endeksi %0,12 düşüşle 9.345,15 puandan kapanırken, BİST100’de aktif fark -1,85 milyar TL, BİST30’da -1,46 milyar TL ve tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı -4,57 milyar TL oldu.

Endeksin düşüşle kapandığı günde hem pozitif hem negatif işlem farkıyla öne çıkan hisseler dikkat çekti.

İşte pazartesi günü para çıkışı olan hisseler...