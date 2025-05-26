2 hissede 1,75 milyar TL'lik para çıkışı! Borsada en fazla alım ve satım bu hisselerde oldu
Borsa İstanbul'un düşüşle kapandığı haftanın ilk işlem gününde para girişi ve çıkışının en yüksek olduğu hisseler belli oldu.
Borsada 26 Mayıs Pazartesi günü BİST100 endeksi %0,12 düşüşle 9.345,15 puandan kapanırken, BİST100’de aktif fark -1,85 milyar TL, BİST30’da -1,46 milyar TL ve tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı -4,57 milyar TL oldu.
Endeksin düşüşle kapandığı günde hem pozitif hem negatif işlem farkıyla öne çıkan hisseler dikkat çekti.
İşte pazartesi günü para çıkışı olan hisseler...
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