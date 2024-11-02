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  4. 2 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

2 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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2 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.131,50

Satış: 3.135,05

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,010.40

Satış: 5,125.80

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2 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,989.48

Satış: 10,251.61

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,769.00

Satış: 21,083.00

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2 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 50,103.95

Satış: 51,258.03

Ata altın fiyatı

Alış: 20,667.88

Satış: 21,192.92

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2 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 20,041.58

Satış: 20,440.51

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,855.93

Satış: 2,859.16

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