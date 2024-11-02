2 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Kasım) ne kadar oldu? 2 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Kasım cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.131,50
Satış: 3.135,05
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,010.40
Satış: 5,125.80
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,989.48
Satış: 10,251.61
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,769.00
Satış: 21,083.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 50,103.95
Satış: 51,258.03
Ata altın fiyatı
Alış: 20,667.88
Satış: 21,192.92
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