2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar?
Kredi faizlerindeki yükselişle, konut sahibi olmak zorlaşıyor. Vatandaşlar düşük faizli konut kredisine ilişkin, hükümetin çalışmalarını izlerken; özellikle ilk evini alacaklar için düşük faizli seçeneklerde çalışılıyor ve 2024'te açıklanması bekleniyor. Şu anki şartlarda, 2 milyon TL konut kredisi tutarı, 10 yıl vadeli hesaplandığında bankaların verdiği faiz oranları ve ödeme tabloları şöyle:
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 2,80
Aylık taksit: 58.114 TL
Toplam geri ödeme: 6.993.001 TL
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İş Bankası
Faiz oranı: Yüzde 2,87
Aylık taksit: 59.391 TL
Toplam geri ödeme: 7.141.946 TL
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Halkbank
Faiz oranı: Yüzde 3,09
Aylık taksit: 63.446 TL
Toplam geri ödeme: 7.625.920 TL
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Ziraat Bankası
Faiz oranı: Yüzde 3,09
Aylık taksit: 63.446 TL
Toplam geri ödeme: 7.625.920 TL
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