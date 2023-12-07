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  4. 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar?

2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar?

Kredi faizlerindeki yükselişle, konut sahibi olmak zorlaşıyor. Vatandaşlar düşük faizli konut kredisine ilişkin, hükümetin çalışmalarını izlerken; özellikle ilk evini alacaklar için düşük faizli seçeneklerde çalışılıyor ve 2024'te açıklanması bekleniyor. Şu anki şartlarda, 2 milyon TL konut kredisi tutarı, 10 yıl vadeli hesaplandığında bankaların verdiği faiz oranları ve ödeme tabloları şöyle:

2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? - Sayfa 1

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 2,80

Aylık taksit: 58.114 TL

Toplam geri ödeme: 6.993.001 TL

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2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? - Sayfa 2

İş Bankası

Faiz oranı: Yüzde 2,87

Aylık taksit: 59.391 TL

Toplam geri ödeme: 7.141.946 TL

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2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? - Sayfa 3

Halkbank

Faiz oranı: Yüzde 3,09

Aylık taksit: 63.446 TL

Toplam geri ödeme: 7.625.920 TL

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2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? - Sayfa 4

Ziraat Bankası

Faiz oranı: Yüzde 3,09

Aylık taksit: 63.446 TL

Toplam geri ödeme: 7.625.920 TL

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