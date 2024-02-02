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  4. 2 milyon TL konut kredisinin taksiti ne kadar oldu?

2 milyon TL konut kredisinin taksiti ne kadar oldu?

Konut kredisi faiz oranları yenilendi. Peki, yükselen faizler sonrası vatandaşın konut edinme maliyetleri ne kadar oldu? İşte 2 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri...

2 milyon TL konut kredisinin taksiti ne kadar oldu? - Sayfa 1

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 2,80

Aylık taksit: 58.114 TL

Toplam geri ödeme: 6.993.001 TL

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2 milyon TL konut kredisinin taksiti ne kadar oldu? - Sayfa 2

İş Bankası

Faiz oranı: Yüzde 3,07

Aylık taksit: 63.074 TL

Toplam geri ödeme: 7.594.545 TL

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2 milyon TL konut kredisinin taksiti ne kadar oldu? - Sayfa 3

ING Bank

Faiz oranı: Yüzde 2,99

Aylık taksit: 61.595 TL

Toplam geri ödeme: 7.411.558 TL

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2 milyon TL konut kredisinin taksiti ne kadar oldu? - Sayfa 4

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 2,90

Aylık taksit: 59.940 TL

Toplam geri ödeme: 7.217.398 TL

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