2 milyon TL konut kredisinin taksiti ne kadar oldu?
Konut kredisi faiz oranları yenilendi. Peki, yükselen faizler sonrası vatandaşın konut edinme maliyetleri ne kadar oldu? İşte 2 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri...
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 2,80
Aylık taksit: 58.114 TL
Toplam geri ödeme: 6.993.001 TL
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İş Bankası
Faiz oranı: Yüzde 3,07
Aylık taksit: 63.074 TL
Toplam geri ödeme: 7.594.545 TL
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ING Bank
Faiz oranı: Yüzde 2,99
Aylık taksit: 61.595 TL
Toplam geri ödeme: 7.411.558 TL
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Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 2,90
Aylık taksit: 59.940 TL
Toplam geri ödeme: 7.217.398 TL
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