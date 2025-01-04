2 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka faiz oranı
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranları da merak ediliyor. Son verilere göre 2 milyon TL'nin aylık taksitleri de değişti. Peki hangi banka ne kadar faiz oranı istiyor? 2 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Son oranlara göre bankadan 2 milyon TL konut kredisi alan bir kişinin aylık ödeyeceği taksitler de değişti.
İşte 2 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi şöyle:
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