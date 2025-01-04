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  4. 2 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka faiz oranı

2 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka faiz oranı

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranları da merak ediliyor. Son verilere göre 2 milyon TL'nin aylık taksitleri de değişti. Peki hangi banka ne kadar faiz oranı istiyor? 2 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

2 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka faiz oranı - Sayfa 1

Son oranlara göre bankadan 2 milyon TL konut kredisi alan bir kişinin aylık ödeyeceği taksitler de değişti.

İşte 2 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi şöyle:

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2 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka faiz oranı - Sayfa 2

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 70.571,41 TL

Toplam Ödeme: 4.258.904 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka faiz oranı - Sayfa 3

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 73.197,41 TL

Toplam Ödeme: 4.417.949 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka faiz oranı - Sayfa 4

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,04

Aylık Taksit: 72.886,35 TL

Toplam Ödeme: 4.393.081 TL

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