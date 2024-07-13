2 milyon TL'lik konut kredisinin faiz oranı ne? İşte banka banka liste...
Merkez Bankası'nın son dönemlerde faiz oranlarıNI sabit tutması, konut kredilerindeki faiz oranlarını da etkiliyor. Peki 2 milyon TL konut kredisinin faiz oranı ne kadar oldu? İşte banka banka liste...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları konut kredisi maliyetlerinde önemli değişikliklere neden oluyor.
2 milyon TL tutarında konut kredisi kullananların Vakıfbank, Ziraat Bankası, ING ve Garanti BBVA bankalarındaki aylık taksit ödemeleri ve toplam geri ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi.
Piyasadaki en düşük faiz oranlarına sahip konut kredilerine olan talep devam ediyor ancak faiz oranlarındaki küçük değişiklikler bile toplam geri ödeme miktarını büyük ölçüde etkileyebiliyor.
2 milyon TL’nin 10 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları bankalara göre şöyle: