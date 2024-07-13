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  4. 2 milyon TL'lik konut kredisinin faiz oranı ne? İşte banka banka liste...

2 milyon TL'lik konut kredisinin faiz oranı ne? İşte banka banka liste...

Merkez Bankası'nın son dönemlerde faiz oranlarıNI sabit tutması, konut kredilerindeki faiz oranlarını da etkiliyor. Peki 2 milyon TL konut kredisinin faiz oranı ne kadar oldu? İşte banka banka liste...

2 milyon TL'lik konut kredisinin faiz oranı ne? İşte banka banka liste... - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları konut kredisi maliyetlerinde önemli değişikliklere neden oluyor.

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2 milyon TL'lik konut kredisinin faiz oranı ne? İşte banka banka liste... - Sayfa 2

2 milyon TL tutarında konut kredisi kullananların Vakıfbank, Ziraat Bankası, ING ve Garanti BBVA bankalarındaki aylık taksit ödemeleri ve toplam geri ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi.

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2 milyon TL'lik konut kredisinin faiz oranı ne? İşte banka banka liste... - Sayfa 3

Piyasadaki en düşük faiz oranlarına sahip konut kredilerine olan talep devam ediyor ancak faiz oranlarındaki küçük değişiklikler bile toplam geri ödeme miktarını büyük ölçüde etkileyebiliyor.

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2 milyon TL'lik konut kredisinin faiz oranı ne? İşte banka banka liste... - Sayfa 4

2 milyon TL’nin 10 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları bankalara göre şöyle:

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