2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi! İşte en fazla faiz veren bankalar
Birikimini bankada değerlendirmek isteyenler için bankaların mevduat faizleri merak konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi adımları ve piyasa likiditesindeki gelişmelerin ardından bankalar arasında mevduat faizi rekabeti hız kazandı. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 52'ye kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından izliyor. Peki 2 milyon TL'nin aylık kazancı ne oldu? En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte banka banaka 2 milyon TL'nin 32 günlük faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi adımları ve piyasadaki likidite koşullarındaki değişimlerin ardından bankalar arasında mevduat faizi rekabeti hız kazandı. Özellikle yeni müşterilere sunulan “hoş geldin” faiz oranları ve dijital bankacılık kanalları üzerinden verilen avantajlı teklifler, tasarruf sahiplerinin ilgisini artırıyor. Bankaların sunduğu yüksek oranlar, yatırımcıların mevduata yönelimini güçlendiriyor.
2 milyon TL birikimini vadeli mevduata yatıran bir yatırımcının 32 gün sonunda elde ettiği net faiz getirisi dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikaları sonrası bankalar arasında artan mevduat faizi rekabeti, yüksek tutarlı birikimi olan vatandaşların kazancını önemli ölçüde artırdı.