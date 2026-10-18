2 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: İşte En yüksek faiz veren bankalar

2 milyon TL birikimini 32 günlük vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için Ekim 2026 dönemindeki faiz oranları ve net kazanç tutarları merak konusu oldu. Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 2 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri değişirken, güncel mevduat faizleri ve kazanç hesaplamaları tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.