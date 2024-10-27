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  4. 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar...

2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar...

Merkez Bankası üst üste 7. kez politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, mevduat faizi oranları da güncellendi. Peki 2 milyon TL'nin 32 günlük (1 aylık) getirisi ne kadar oldu?

2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar... - Sayfa 1

Merkez Bankası politika faizini üst üste 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Bankalar mevduat faizlerinde dönemsel olarak güncellemeler yapabiliyor. Bu nedenle, en yüksek getiriyi sağlayan bankalar sürekli olarak değişiklik gösterebiliyor. 

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2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar... - Sayfa 2

2 milyon TL ye göre banka banka 32 günlük mevduat faizi getirisi:

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2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar... - Sayfa 3

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %37,25

Net Getiri: 60.416 TL

Vade sonu tutar: 2.060.416 TL.

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2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar... - Sayfa 4

Denizbank

Faiz Oranı: %50,00

Net Getiri: 81.096 TL

Vade sonu tutar: 2.081.096 TL

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