2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar...
Merkez Bankası üst üste 7. kez politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, mevduat faizi oranları da güncellendi. Peki 2 milyon TL'nin 32 günlük (1 aylık) getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası politika faizini üst üste 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
Bankalar mevduat faizlerinde dönemsel olarak güncellemeler yapabiliyor. Bu nedenle, en yüksek getiriyi sağlayan bankalar sürekli olarak değişiklik gösterebiliyor.
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