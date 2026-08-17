2 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları

Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka sunuyor? 2 milyon TL'sini 32 gün vadeli mevduata yatıran yatırımcı ne kadar kazanç elde ediyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı faiz getirisi...