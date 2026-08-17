2 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları
Birikimlerini mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka sunuyor? 2 milyon TL'sini 32 gün vadeli mevduata yatıran yatırımcı ne kadar kazanç elde ediyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı faiz getirisi...
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Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ardından mevduat piyasasında bankalar arasındaki rekabet hız kazandı.
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Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka sunuyor? 2 milyon TL'sini 32 gün vadeli mevduata yatıran yatırımcı ne kadar kazanç elde ediyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı faiz getirisi...
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