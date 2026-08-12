2 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte banka banka mevduat faiz oranları
Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...
Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ardından mevduat piyasasında bankalar arasındaki rekabet hız kazanırken, 2 milyon TL birikimi bulunan bir yatırımcının 32 günlük vadede elde edebileceği en yüksek net getiri 60 bin 915,29 TL’ye ulaştı.
Bankaların yüzde 36 ile yüzde 47 arasında değişen faiz oranlarına göre hesaplanan güncel mevduat getirileri ve en yüksek kazanç sağlayan bankalar şöyle:
ALBARAKA (AVANTAJLI HESAP)
Kar Payı Oranı: %42,11
Net Kazanç: 60.915,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.060.915,29 TL