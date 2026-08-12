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  4. 2 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte banka banka mevduat faiz oranları

2 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte banka banka mevduat faiz oranları

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...

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2 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte banka banka mevduat faiz oranları - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ardından mevduat piyasasında bankalar arasındaki rekabet hız kazanırken, 2 milyon TL birikimi bulunan bir yatırımcının 32 günlük vadede elde edebileceği en yüksek net getiri 60 bin 915,29 TL’ye ulaştı.

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2 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte banka banka mevduat faiz oranları - Sayfa 2

Bankaların yüzde 36 ile yüzde 47 arasında değişen faiz oranlarına göre hesaplanan güncel mevduat getirileri ve en yüksek kazanç sağlayan bankalar şöyle:

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2 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte banka banka mevduat faiz oranları - Sayfa 3

ALBARAKA (AVANTAJLI HESAP)

Kar Payı Oranı: %42,11
Net Kazanç: 60.915,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.060.915,29 TL

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2 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte banka banka mevduat faiz oranları - Sayfa 4

ANADOLUBANK (E-MEVDUAT)

Faiz Oranı: %41,75
Net Kazanç: 60.394,52 TL
Vade Sonu Bakiye: 2.060.394,52 TL

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