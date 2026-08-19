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  4. 2 milyon TL’yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? İşte banka banka 32 günlük faiz getirisi

2 milyon TL’yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? İşte banka banka 32 günlük faiz getirisi

Birikimlerini enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları güncellendi. Peki, 2 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduata yatıran bir yatırımcı ne kadar net kazanç elde ediyor? Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 2 milyon TL’nin aylık getirisi önemli ölçüde değişiyor. İşte bankalara göre 2 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi…

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2 milyon TL’yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? İşte banka banka 32 günlük faiz getirisi - Sayfa 1

Türkiye’de tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği yatırım seçeneklerinden biri olan vadeli mevduat hesapları, sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamının etkisiyle cazibesini sürdürüyor. Bankalar, fonlama maliyetleri ve piyasa koşullarındaki gelişmelere göre mevduat faizlerini güncellerken, yeni müşteriler kazanmak için sundukları getirilerde rekabet ediyor

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2 milyon TL’yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? İşte banka banka 32 günlük faiz getirisi - Sayfa 2

Özellikle 32 günlük vadeli hesaplar, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların yakından takip ettiği seçenekler arasında yer alıyor. Bankaların sunduğu güncel faiz oranları ise elde edilecek getirinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

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2 milyon TL’yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? İşte banka banka 32 günlük faiz getirisi - Sayfa 3

İşte 2 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi

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2 milyon TL’yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? İşte banka banka 32 günlük faiz getirisi - Sayfa 4

ZİRAAT BANKASI

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 57.863,01 TL

Vade Sonu Bakiye: 2.057.863,01 TL

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