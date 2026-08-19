2 milyon TL’yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? İşte banka banka 32 günlük faiz getirisi

Türkiye’de tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği yatırım seçeneklerinden biri olan vadeli mevduat hesapları, sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamının etkisiyle cazibesini sürdürüyor. Bankalar, fonlama maliyetleri ve piyasa koşullarındaki gelişmelere göre mevduat faizlerini güncellerken, yeni müşteriler kazanmak için sundukları getirilerde rekabet ediyor