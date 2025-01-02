2 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Ocak) ne kadar oldu? 2 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Ocak perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.010,04
Satış: 3.013,52
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,816.07
Satış: 4,927.11
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,602.03
Satış: 9,854.22
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,230.00
Satış: 20,240.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,160.67
Satış: 49,271.10
Ata altın fiyatı
Alış: 19,866.28
Satış: 20,371.42
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