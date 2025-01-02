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  4. 2 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

2 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Ocak) ne kadar oldu? 2 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Ocak perşembe altın fiyatları…

2 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.010,04

Satış: 3.013,52

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,816.07

Satış: 4,927.11

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2 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,602.03

Satış: 9,854.22

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,230.00

Satış: 20,240.00

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2 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,160.67

Satış: 49,271.10

Ata altın fiyatı

Alış: 19,866.28

Satış: 20,371.42

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2 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,264.27

Satış: 19,648.17

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,745.16

Satış: 2,748.33

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