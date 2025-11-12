20 hisse için 46 hedef fiyat açıklandı! Bim, Astor Enerji, Migros, Turkcell, Vestel, Kontrolmatik...
Borsa İstanbul'da halka açık işlem gören 20 şirket için aracı kurumlar son raporlarını paylaştı.
Borsa İstanbul'da yatırımcıların gözde hisselerinin de aralarında olduğu 20 hisse için aracı kurumlar hedef fiyat raporlarını açıklamayı sürdürüyor. 20 ilişkin 46 farklı hedef fiyat tahmininde, genel olarak kurumlar “Al” ve “Endeks Üstü Getiri” tavsiyelerini öne çıkarırken, bazı raporlarda ise yalnızca hedef fiyat güncellemeleri paylaşıldı.
İşte 20 hisse için açıklanan rapor...
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)
Vakıf Yatırım, 74,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Yapı Kredi Yatırım, 67,50 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 75,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Garanti BBVA Yatırım, 82,80 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 56,75 TL hedef fiyat vererek endekse paralel tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 79,60 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 72,61 TL