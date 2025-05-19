20 hisseden sadece 3’ü yatırımcı çekebildi! THY, Sasa, Tüpraş, Şişecam, Aselsan, Hektaş, Koç...
Borsa İstanbul’da son bir haftada en çok yatırımcıya sahip 20 hisse arasında sadece 3’ünde yatırımcı sayısı artarken, 17’sinde yatırımcı sayısı azaldı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yüzde 2,96 değer kazandığı 12-16 Mayıs 2025 haftası sonrası, halka açık şirketler arasında yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse senetleri belli oldu.
İşte borsada en fazla yatırımcı sayısına sahip 20 hisse senedi...
20 - ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (ENJSA)
Yatırımcı sayısı: 282 bin 227 kişi
Geçen haftaya göre 2 bin 594 kişi azaldı
19 - AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. (AGROT)
Yatırımcı sayısı: 293 bin 767 kişi
Geçen haftaya göre 2 bin 961 kişi azaldı