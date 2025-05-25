20 hisseden sadece 4'ünde yatırımcı sayısı arttı! Sasa, THY, Aselsan, Tüpraş, Doğuş Otomotiv, Astor
Son bir haftada Borsa İstanbul'daki en çok yatırımcıya sahip 20 hisseden sadece 4'ünde yatırımcı sayısı artarken, geri kalan 17'sinde düşüş yaşandı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yüzde 3,23 değer kaybettiği 19-23 Mayıs 2025 haftası sonrası, halka açık şirketler arasında yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse senetleri belli oldu.
İşte borsada en fazla yatırımcı sayısına sahip 20 hisse senedi...
20 - Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
Yatırımcı sayısı: 280 bin 849 kişi
Geçen haftaya göre bin 378 kişi azaldı
19 - Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)
Yatırımcı sayısı: 291 bin 430 kişi
Geçen haftaya göre 2 bin 337 kişi azaldı