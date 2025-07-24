200 bin TL ihtiyaç kredisinin 24 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum merak ediliyor. Peki en düşük faizli ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? 24 ay vadeli 200 bin TL'nin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka liste...
Bankalar, TCMB’den gelecek faiz kararı öncesinde piyasaların indirim beklentisine paralel olarak harekete geçti ve kredi faizlerini aşağı çekmeye başladı. Bazı bankalar da kampanyalarla daha düşük faizli kredi seçeneklerini müşterilerine sunuyor.
24 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 3.39 oldu. Uzmanlar bankadan para çekecek tüketicilere “vadeyi ve miktarı kısa tut” önerisinde bulunuyor.
Peki en düşük faizli ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? 24 ay vadeli 200 bin TL'nin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi ne kadar?