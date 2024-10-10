2000 öncesi sistemde devam edilseydi en düşük emekli maaşı 14 bin TL olacaktı

1974 yılına kadar olan dönemde en düşük prime esas kazançlar genelde maktu olarak belirlendi. 1974 yılından sonra ise en düşük prime esas kazanç 1974 – 1981 arasında asgari ücrete endekslendi. 1981 – 1999 arasında ise gösterge sistemi uygulandı. 1974 yılından itibaren “En düşük emekli aylığı en düşük prime esas kazancın yüzde 70’inden az olamaz” kuralı uygulandı.