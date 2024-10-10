2000 öncesi sistemde devam edilseydi en düşük emekli maaşı 14 bin TL olacaktı
Türkiye'de 1974 – 1999 yılları arasında en düşük emekli aylığı asgari ücretin en az yüzde 70'i olarak uygulandı. Ocak 2000 tarihinden sonra ise asgari ücretin yüzde 35'ine indirildi. En düşük emekli maaşı 2000 öncesinde olduğu gibi asgari ücretin yüzde 70'i olarak belirlenseydi bugün en düşük emekli aylığı 14.000 TL olacaktı.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, en düşük emekli maaşının yıllar içinde nasıl düştüğünü yazdı. İşte milyonları ilgilendiren detay...
"En düşük emekli aylığı son yılların en tartışılan konusu haline geldi. Yıl boyu en düşük emekli aylığının kaç liraya yükseltileceği konuşulur oldu. Bu durum 8 Eylül 1999 tarihinde yayımlanan kanunla 2000 yılı ocak ayından başlayarak yürürlüğe giren en düşük emekli aylığı ile ilgili değişiklikten kaynaklandı.
Prime esas kazancı ve prim günü az olan kişilere bağlanan emekli aylığının çok düşük olmasını önlemek için geçmişte farklı dönemlerde farklı kurallar uygulandı. Genel olarak da en düşük prime esas kazanca endekslendi.
1974 yılına kadar olan dönemde en düşük prime esas kazançlar genelde maktu olarak belirlendi. 1974 yılından sonra ise en düşük prime esas kazanç 1974 – 1981 arasında asgari ücrete endekslendi. 1981 – 1999 arasında ise gösterge sistemi uygulandı. 1974 yılından itibaren “En düşük emekli aylığı en düşük prime esas kazancın yüzde 70’inden az olamaz” kuralı uygulandı.