2023 yılının en yüksek maaşını alan CEO'ları belli oldu

Aynı şirketler için bir yıl önceki medyan ücret yaklaşık 14,5 milyon dolardı. Journal, halka açık şirket veri sağlayıcısı MyLogIQ'nun 400'den fazla şirkete ilişkin verilerini analiz ederek, yöneticilerin çoğunun yıldan yıla en az %9 zam aldığını, her dört şirketten birinin %25 veya daha fazla zam aldığını ve çoğu şirketin yıllık hissedar getirisinin en az %13 olduğunu tespit etti.