2023 yılının en yüksek maaşını alan CEO'ları belli oldu
Amerika'nın en büyük şirketlerinin CEO'ları, hisse senedi değerlerinin yükselmesiyle 2023 yılında rekor seviyelere ulaştı. Wall Street Journal, 2023 yılının en yüksek ücretli CEO'larını sıraladı.
Gazete Oksijen'in derlediği habere göre Wall Street Journal'ın analizine katılan yöneticilerin yarısı en az 15,7 milyon dolar kazanarak yıllık ankette CEO'lara ödenen medyan ücrette rekor kırdı. Bazıları 50 milyon dolardan fazla kazandı.
Aynı şirketler için bir yıl önceki medyan ücret yaklaşık 14,5 milyon dolardı. Journal, halka açık şirket veri sağlayıcısı MyLogIQ'nun 400'den fazla şirkete ilişkin verilerini analiz ederek, yöneticilerin çoğunun yıldan yıla en az %9 zam aldığını, her dört şirketten birinin %25 veya daha fazla zam aldığını ve çoğu şirketin yıllık hissedar getirisinin en az %13 olduğunu tespit etti.
Teknoloji sektörü dikkat çekiyor
En çok kazanan 25 yönetici arasında sekiz teknoloji yöneticisi yer alırken, finans şirketleri ve medya ya da eğlence şirketlerinin başındaki beşer yönetici de yer aldı. Analizde 162 milyon dolarla en yüksek maaşlı CEO olan Hock Tan'ın maaşının çoğunun tam değerini alabilmesi için beş yıl boyunca görevde kalması ve Broadcom'un hisse fiyatının Ekim 2025'ten sonra belirli hedeflere ulaşması gerekiyor.
Broadcom, 2006'dan bu yana CEO'su olan Tan'ın yönetiminde şirketin rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini ve beş yıl boyunca daha fazla hisse senedi ya da nakit ikramiye alamayacağını söyledi.