2023'te en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, 2022'de 1 milyon 811 bin 498 aracın satıldığı ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, satış sayısı 2023'te 1 milyon 881 bin 97 oldu. Böylece satışlarda yıllık bazda yaklaşık yüzde 4 artış gerçekleşti. 1 | 9

2023 yılında 4 milyon 151 bin 644 ilan yayınlanırken, bunların yüzde 45'i satıldı. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak hesaplandı. 2 | 9

En çok tercih edilen marka... İkinci el çevrim içi pazarda 2023'te en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 241 bin 656 satış ile Volkswagen oldu. Bunu, 230 bin 154 ile Renault ve 223 bin 745 ile Fiat takip etti. 3 | 9