2024 dünyada hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte gündeme damga vuran 10 olay...
2024 yılı, dünya genelinde pek çok tarihi gelişmeye ve dönüm noktasına sahne oldu. Orta Doğu'da İsrail kaynaklı krizlerin suikastlarla derinleşmesi, Suriye'de 61 yıllık Esad yönetiminin sona ermesi, ABD'de eşi benzeri görülmemiş bir seçim süreci yaşanması ve Asya ile Avrupa'da hükümetlerin ardı ardına düşmesi, yılın unutulmaz olayları arasında yer aldı.
2024'ün son günlerine yaklaşılırken, dünyada 2025'e damga vurması beklenen birçok önemli gelişme yaşandı. Farklı coğrafyalarda meydana gelen siyasi, diplomatik ve toplumsal olaylar, sadece bölgesel dengeleri değil, küresel düzeni de yeniden şekillendirdi.
2024 yılı sona ererken, dünya sahnesinde hükümetlerin farklı şekillerde devrilmesine, eşi benzeri görülmemiş bir seçim sürecine, Orta Doğu’yu kana bulayanların yargılanmasının tartışılmasına, gizemini koruyan suikastlara ve kadın hakları mücadelesinde dönüm noktası olan bir davaya tanıklık edildi.
2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği başvurusu yapma kararı aldı. Batılı ülkeler bu adımı desteklerken, Türkiye, "her iki ülkenin terör örgütlerine karşı yeterli tutumu sergilemediği" gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Bu durum uzun süre siyasi gerilimlere neden oldu. Ancak Türkiye, ABD ile yaşanan tartışmaların ardından, 31 Mart 2023'te Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı ve 4 Nisan 2023'te ülke ittifakın resmi üyesi oldu. İsveç'in üyeliği ise biraz daha zaman aldı. Ülke içindeki tartışmaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Ocak 2024'te İsveç'in NATO üyeliğini kabul eden yasayı onayladı. İsveç, 7 Mart 2024'te Washington'daki kabul töreninde NATO'nun 32. üyesi olarak resmen katıldı.
İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI
İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti ve Doğu Azerbaycan'daki Dini Lider Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de bulunduğu helikopter, 19 Mayıs 2024'te Verzigan kenti yakınlarında düştü. Helikopterde bulunan 8 kişiden kurtulan olmazken, olayın kaza mı yoksa İsrail destekli bir suikast mı olduğu tartışma konusu oldu.