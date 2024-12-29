2024 dünyada hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte gündeme damga vuran 10 olay...

2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği başvurusu yapma kararı aldı. Batılı ülkeler bu adımı desteklerken, Türkiye, "her iki ülkenin terör örgütlerine karşı yeterli tutumu sergilemediği" gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Bu durum uzun süre siyasi gerilimlere neden oldu. Ancak Türkiye, ABD ile yaşanan tartışmaların ardından, 31 Mart 2023'te Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı ve 4 Nisan 2023'te ülke ittifakın resmi üyesi oldu. İsveç'in üyeliği ise biraz daha zaman aldı. Ülke içindeki tartışmaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Ocak 2024'te İsveç'in NATO üyeliğini kabul eden yasayı onayladı. İsveç, 7 Mart 2024'te Washington'daki kabul töreninde NATO'nun 32. üyesi olarak resmen katıldı.