2024 personel alımları! Kamuya 37.210 personel alımı yapılacak: İşte memur ilanları ve son tarihler
Resmi Gazete'de yayımlanan 33 personel alımı ilanına göre kamuya 37.210 personel alımı yapılacak. Alımlarda eğitim durumu, mezun olunan bölüm ve KPSS'den alınan puan gibi hususlar önemli olacak.Peki hangi kurum, hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapıyor? Başvurular ne zaman? İşte kurumların memur alımı ilanları ve son başvuru tarihleri…
Memur olmak isteyenler için 33 kamu kurumu personel alımı ilanlarını yayımladı. Buna göre kamuya 37.210 işçi ve memur alımı yapılacak. Peki 33 kamu kurumu tarafından yapılacak işçi ve memur alımı için başvuru şartları neler? Hangi pozisyonlarda alım olacak? İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre o ilanlar…
MEĞER YANLIŞ BİLİYORMUŞUZ- SAHTE ZEYTİNYAĞI BU YÖNTEMLE ANINDA BELLİ OLUYOR (TIKLA ÖĞREN)
7.210 PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE
33 kamu kurumunun personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya 37.210 personel alımı yapılacak. Yapılacak alımlar arasında 2 bakanlık, 6 belediye, 20 üniversite, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sayıştay, TSE, TÜBİTAK ve Eti Maden yer alıyor. Peki hangi kurum hangi pozisyonlar için personel alımı yapacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
MEĞER YANLIŞ BİLİYORMUŞUZ- SAHTE ZEYTİNYAĞI BU YÖNTEMLE ANINDA BELLİ OLUYOR (TIKLA ÖĞREN)
GÜNCEL PERSONEL ALIMI İLANLARI
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK
Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
MEĞER YANLIŞ BİLİYORMUŞUZ- SAHTE ZEYTİNYAĞI BU YÖNTEMLE ANINDA BELLİ OLUYOR (TIKLA ÖĞREN)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ 26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü; Fatih Eğitim Fakültesi'ne 5 profesör; Hukuk Fakültesi'ne 1 profesör 1 doçent ; İletişim Fakültesi'ne 1 profesör 1 doçent; İlahiyat Fakültesi'ne 1 profesör 1 dr. öğretim üyesi; Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör 1 dr. öğretim üyesi; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne 1 doçent 2 dr. öğretim üyesi; Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 2 doçent; Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Fakültesi'ne 1 doçent 4 dr. öğretim üyesi; Şalpazarı Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent alımı olmak üzere toplamda 26 öğretim üyesi alacak.
9 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular 23 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.
MEĞER YANLIŞ BİLİYORMUŞUZ- SAHTE ZEYTİNYAĞI BU YÖNTEMLE ANINDA BELLİ OLUYOR (TIKLA ÖĞREN)