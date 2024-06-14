2024 plaj tarifesi belli oldu: 225 Euro da 7 bin TL de isteyen var! İşte bölge bölge fiyatlar...

Hem Kurban Bayramı tatilinin, hem de yaz aylarının gelmesiyle gözler plajlara çevrildi. Peki bu yaz plaj tarifesi nasıl? Gözde tatil bölgelerinden Bodrum, Çeşme, Fethiye ve Marmaris’te plaj ücretleri ne kadar? Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre kimi giriş ücreti almazken, kimi hem giriş ücreti, hem de yiyecek ve içecek için harcama limiti koymuş. Bodrum ve Çeşme’deki lüks hizmet veren bazı mekanlar ise Euro ile ücret talep ediyor. Bodrum’da denize girmek için kişi başı 7 bin TL’yi aşan ücret isteyen de var, 600 TL isteyen de. Çeşme’de ise fiyatlar 500 TL’den başlıyor 3 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. İşte bölge bölge fiyatlar...