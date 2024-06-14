2024 plaj tarifesi belli oldu: 225 Euro da 7 bin TL de isteyen var! İşte bölge bölge fiyatlar...
Yaz tatilinin başlamasıyla özel plajlardaki tarifeler belli oldu. En uygun beach fiyatlarında geçen seneye oranla yüzde 66 ila 140 arasında artış var. Bu yıl Bodrum’da denize girmek için kişi başı 225 Euro isteyen işletme de var, 600 TL talep eden de.... Çeşme’de ise fiyatlar 500 TL’den başlıyor, 3 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Bazı plajlar ise hem giriş ücreti hem de harcama limiti almıyor.
Hem Kurban Bayramı tatilinin, hem de yaz aylarının gelmesiyle gözler plajlara çevrildi. Peki bu yaz plaj tarifesi nasıl? Gözde tatil bölgelerinden Bodrum, Çeşme, Fethiye ve Marmaris’te plaj ücretleri ne kadar? Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre kimi giriş ücreti almazken, kimi hem giriş ücreti, hem de yiyecek ve içecek için harcama limiti koymuş. Bodrum ve Çeşme’deki lüks hizmet veren bazı mekanlar ise Euro ile ücret talep ediyor. Bodrum’da denize girmek için kişi başı 7 bin TL’yi aşan ücret isteyen de var, 600 TL isteyen de. Çeşme’de ise fiyatlar 500 TL’den başlıyor 3 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. İşte bölge bölge fiyatlar...
TOPLAM MALİYET 225 EURO
Bodrum’da bulunan Buddha Bar Beach geçen sene olduğu gibi bu sene de fiyatı en yüksek işletmelerden oldu. Plaj kullanımı için toplamda 225 Euro belirleyen işletme bu rakamın 75 Euro’sunu giriş için 150 Euro’sunu ise içeride alınacak yiyecek ve içecek hizmeti için alıyor. Bu fiyat geçen sene de aynıydı.
KİŞİ BAŞI 6 BİN 500 BİN TL
Bodrum’da bulunan Maçakızı Beach de fiyatı yüksek işletmelerden. Plaja girmek için kişi başı 6 bin 500 bin TL ayırmanız gerekiyor. Bu fiyata ekstra olarak yüzde 15 servis hizmeti bedeli de isteniyor. Bu tutar ise yiyecek ve içecek siparişlerinde kullanabiliyor.
Yine Bodrum’daki Xuma Beach ise giriş ücreti olarak 1.000 TL alıyor. Diğer tüm harcamalar için de minimum 2 bin TL’lik harcama limiti bulunuyor. Yüzde 12 de servis ücreti isteniyor.