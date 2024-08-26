2024 Şahin Müzayedesi: En pahalısı 106 bin dolara alıcı buldu

Müzayede, şahinsevenler ile şahin üreticilerinin her yıl bir araya geldiği, Suudi Şahin Kulübü'nün belirlediği protokoller çerçevesinde, şahin alım satım anlaşmalarının yapıldığı uluslararası bir platform oluşturuyor.

Müzayede, katılımcı çiftliklere bir dizi şahin sunuyor ve televizyon kanallarında ve kulübün sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanan açık artırma platformunda şeffaf bir şekilde teklif veriliyor. Kulüp her müzayede gecesinden önce teklif edilen şahinleri duyuruyor. Müzayedenin başlamasından kısa süre önce ise özel bir odada şahini doğrudan ön izleme imkanı sunuluyor.

Müzayede, Suudi Şahin Kulübü'nün şahin hobisi, yetiştiriciliği, üretimi ve bakımı konusunda gelişim ve yenilik alanında liderliği temsil etmek, şahin avcılığı yapanlar, amatörler ve ilgilenenler için elit ırklar sağlamak, şahinciliğin kadim tarihi ve insani mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Suudi Arabistan'ın Malham kentinde 5 Ağustos'ta başlayan ve 19 ülkenin katıldığı müzayede 20 gün sürdü.