2024 seyehat verileri: En çok hangi şehire seyehat edildi? en pahalı yolculuk ne kadar?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2024 yılına ait seyahat verilerini açıkladı. En çok tercih edilen seyahat rotaları ve bu yılki en pahalı yolculukların ne kadar olduğu gibi sorular gündeme geldi. Birçok kişi, "En fazla hangi şehire seyahat edildi?", "En pahalı yolculuk ücreti ne kadar?", "Yurtdışına yapılan seyahatlerde en çok hangi ülke tercih edildi?" gibi konularda araştırmalar yapmaya başladı. İşte bu sorulara dair tüm detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 2024 yılının seyahat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ayrıca popüler bilet platformu Obilet de bu yılın seyahat alışkanlıklarını gözler önüne seren raporunu açıkladı.
2024'TE KAÇ YOLCU UÇAKLA SEYEHAT ETTİ?
DHMİ’nin verilerine göre, 2024’ün ilk 11 ayında iç hatlarda uçakla seyahat eden yolcu sayısı geçen yıla göre %4,5 artışla 44,1 milyona ulaştı. Yıl sonunda bu rakamın 47 milyonu geçmesi bekleniyor. Dış hat uçuşlarında ise aynı dönemde %9,5’lik bir artış yaşandı ve yolcu sayısı 126,2 milyona çıktı.
OTOBÜS YOLCULUKLARI ARTIŞ GÖSTERDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın raporuna göre, 2024’te otobüsle seyahat eden yolcu sayısı %5,2 artışla 141,8 milyona yükseldi.
EN FAZLA SEYAHAT YAPILAN GÜNLER
Obilet’in verilerine göre, otobüs yolculuklarında en fazla bilet alınan tarih, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 14 Nisan 2024 Pazar oldu. Uçak biletleri açısından en yoğun gün ise Kurban Bayramı arifesi ve okulların kapanışının ertesi günü olan 15 Haziran 2024 Cumartesi olarak kaydedildi.