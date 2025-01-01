2024 seyehat verileri: En çok hangi şehire seyehat edildi? en pahalı yolculuk ne kadar?

EN FAZLA SEYAHAT YAPILAN GÜNLER

Obilet’in verilerine göre, otobüs yolculuklarında en fazla bilet alınan tarih, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 14 Nisan 2024 Pazar oldu. Uçak biletleri açısından en yoğun gün ise Kurban Bayramı arifesi ve okulların kapanışının ertesi günü olan 15 Haziran 2024 Cumartesi olarak kaydedildi.