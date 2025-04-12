2024 yılında emekli olan işçi yeniden çalışırsa aylığı düşer mi?
2024 yılından 2025 yılına geçerken ortaya çıkan yüzde 30 – 31 oranındaki maaş farkından etkilenmemek için aceleyle emekli olanların çoğu çalışmaya devam ediyor. Çalışan emeklilerden bazıları emekli aylığını kestirerek çalışmaya devam edip yeniden emekli olduğunda aylığının düşüp düşmeyeceği sorusunun yanıtını merak ediyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, çok merak edilen bu soruya yanıt verdi.
Emekliliğini dondurup tekrar eski işine dönmek isteyenler yeniden emekli olduğunda maaşında düşüş olup olmayacağını merak ediyor.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, "2025 yılı 10 Ocak itibarıyla emekli maaşlarında düşüş olacağı gerekçesiyle kamudan emekli oldum. Kadrom kadrolu işçi statüsündeydi ve şu anda 40.000 TL emekli maaşı almaktayım. Emekli olmasaydım maaşımın 28.000 TL'ye düşeceği belirtilmişti. Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başladım ve sosyal güvenlik destek primi ödemekteyim. Emekliliğimi dondurup eski işime dönersem, tekrar emekli olduğumda maaşımda 2025 yılında olduğu gibi düşüş yaşanır mı? Düşüş olursa ne kadar olur?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2025 tarihinden önce vermemiş olsaydınız, şu an 40.000 TL olan emekli aylığınız yaklaşık 30.500 TL’ye düşecekti. Ortaya çıkan bu fark sizin ömür boyu alacağınız emekli aylığınıza yansıyacak. 2025 yılı emeklisine göre yüzde 31 oranında daha fazla aylık alacaksınız. Bu açıdan doğru bir karar...
Emekli aylığını dondurup eski iş yerinde veya başka bir iş yerinde yeniden çalışmaya başlarsanız, o tarihten sonraki çalışmalarınızın karşılığı tutar, 2024 yılı emeklisi olarak hak kazandığınız tutarın üzerine eklenir. Yeni işinizde çalıştığınız her 360 güne karşılık emekli aylığınız, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen ortalama aylık kazancınızın yüzde 2’si oranında artar.