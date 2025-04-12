2024 yılında emekli olan işçi yeniden çalışırsa aylığı düşer mi?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, "2025 yılı 10 Ocak itibarıyla emekli maaşlarında düşüş olacağı gerekçesiyle kamudan emekli oldum. Kadrom kadrolu işçi statüsündeydi ve şu anda 40.000 TL emekli maaşı almaktayım. Emekli olmasaydım maaşımın 28.000 TL'ye düşeceği belirtilmişti. Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başladım ve sosyal güvenlik destek primi ödemekteyim. Emekliliğimi dondurup eski işime dönersem, tekrar emekli olduğumda maaşımda 2025 yılında olduğu gibi düşüş yaşanır mı? Düşüş olursa ne kadar olur?" sorusuna şu yanıtı verdi: