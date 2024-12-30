2024 yılında hayata veda ettiler! İşte hayatını kaybeden iş insanları...
2024 yılı, iş dünyasında önemli kayıpların yaşandığı bir dönem oldu. Ekonomiye yön veren, yenilikçi projelere imza atan ve ilham verici başarı hikâyeleriyle tanınan birçok iş insanı hayatını kaybetti. İşte 2024 yılında hayatını kaybeden iş dünyasının önde gelen isimleri...
Can Kıraç
Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol üstlenen Can Kıraç, 26 Haziran 2024’te 97 yaşında hayatını kaybetti. Can Kıraç, aynı zamanda Rahmi Koç’un eski damadı olan iş insanı İnan Kıraç’ın ağabeyiydi.
İbrahim Polat
Polat Holding'in kurucusu ve Galatasaray Kulübü eski başkanı Adnan Polat'ın babası iş insanı İbrahim Polat, 26 Temmuz 2024’te 93 yaşında yaşamını yitirdi.
Fatih Kıral
Mobilya imparatoru olarak tanınan iş dünyasının duayen isimlerinden Fatih Kıral, 19 Aralık 2024’te hayatını kaybetti. Kıral'ın geçen yıl böbreği iflas etmiş bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunmuştu.