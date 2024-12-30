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  4. 2024 yılında hayata veda ettiler! İşte hayatını kaybeden iş insanları...

2024 yılında hayata veda ettiler! İşte hayatını kaybeden iş insanları...

2024 yılı, iş dünyasında önemli kayıpların yaşandığı bir dönem oldu. Ekonomiye yön veren, yenilikçi projelere imza atan ve ilham verici başarı hikâyeleriyle tanınan birçok iş insanı hayatını kaybetti. İşte 2024 yılında hayatını kaybeden iş dünyasının önde gelen isimleri...

2024 yılında hayata veda ettiler! İşte hayatını kaybeden iş insanları... - Sayfa 1

Can Kıraç

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol üstlenen Can Kıraç, 26 Haziran 2024’te 97 yaşında hayatını kaybetti. Can Kıraç, aynı zamanda Rahmi Koç’un eski damadı olan iş insanı İnan Kıraç’ın ağabeyiydi.

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2024 yılında hayata veda ettiler! İşte hayatını kaybeden iş insanları... - Sayfa 2

İbrahim Polat

Polat Holding'in kurucusu ve Galatasaray Kulübü eski başkanı Adnan Polat'ın babası iş insanı İbrahim Polat, 26 Temmuz 2024’te 93 yaşında yaşamını yitirdi.

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2024 yılında hayata veda ettiler! İşte hayatını kaybeden iş insanları... - Sayfa 3

Fatih Kıral

Mobilya imparatoru olarak tanınan iş dünyasının duayen isimlerinden Fatih Kıral, 19 Aralık 2024’te hayatını kaybetti. Kıral'ın geçen yıl böbreği iflas etmiş bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunmuştu.

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2024 yılında hayata veda ettiler! İşte hayatını kaybeden iş insanları... - Sayfa 4

Şerafettin Memiş

TAT Bakliyat'ın kurucusu Şerafettin Memiş, 3 Kasım 2024 günü 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

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