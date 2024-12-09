2024 yılında mı 2025'te mi emekli olunmalı? SGK uzmanı yanıtladı

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, geçtiğimiz günlerde engellilerin emeklilik düzenlemesinin değişmesini öngörülmesiyle TBMM’ye sunulan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ve hangi yıl emekli olunması gerektiğine ilişkin ne gibi kriterlere dikkat edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.