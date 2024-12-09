2024 yılında mı 2025'te mi emekli olunmalı? SGK uzmanı yanıtladı
2024 yılında mı yoksa 2025 yılında mı emeklilik dilekçesi vermeli? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, çok merak edilen soruya yanıt verdi, engelli emekliliğindeki yeni düzenlemeyi anlattı.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, geçtiğimiz günlerde engellilerin emeklilik düzenlemesinin değişmesini öngörülmesiyle TBMM’ye sunulan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ve hangi yıl emekli olunması gerektiğine ilişkin ne gibi kriterlere dikkat edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karakaş, kanun teklifiyle 2008 yılı öncesinde sigortalı olan engelli vatandaşların emeklilik işlemlerinin değişeceğini ve bu işlemlerin vergi indirim belgeleri yerine çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirleneceğini işaret etti.
Karakaş, emeklilik maaşlarının TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ve gelişme hızının yüzde 30’nun baz alınarak yapıldığını dile getirerek, enflasyon oranlarının yüksek olduğu senelerde emekli aylıklarının değişiklik gösterdiğini aktardı.