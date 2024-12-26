2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: 2025 yılının yatırım trendleri ne olacak?

2024 yılında yatırım araçları arasında en çok kazandıran Türk Lirası mevduat hesapları oldu. Vadeli mevduat ve para piyasası fonları, yüzde 60’a varan getirilerle yatırımcısının yüzünü güldürdü. 100 bin TL mevduatı olan bir kişi, bir yıl içinde yaklaşık 60 bin lira kazanç sağladı.