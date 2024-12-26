2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: 2025 yılının yatırım trendleri ne olacak?
2024 yılında Türk Lirası mevduatı yüzde 60’a varan getirisiyle zirvede yer alırken, altın yüzde 52 kazançla onu takip etti. Ancak Dolar ve Euro'ya yatırım yapanlar beklenen kazancı elde edemedi. Yeni yıl öncesi Merkez Bankası’nın faiz kararı, 2025’in yatırım trendleri hakkında fikir verebilir. Peki Kur Korumalı Mevduat (KKM) ne zaman sona erecek? İşte detaylar...
2024 yılında yatırım araçları arasında en çok kazandıran Türk Lirası mevduat hesapları oldu. Vadeli mevduat ve para piyasası fonları, yüzde 60’a varan getirilerle yatırımcısının yüzünü güldürdü. 100 bin TL mevduatı olan bir kişi, bir yıl içinde yaklaşık 60 bin lira kazanç sağladı.
Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, Kanal D Haber’e yaptığı açıklamada, "2024'ün sonuna yaklaşıyoruz ve getiri şampiyonu açık ara TL oldu. Vadeli mevduat ve para piyasası fonları yatırımcısına yüzde 60’a yakın kazandırdı" dedi.
Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
Altın da TL mevduatın ardından en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı. Gram altın, jeopolitik riskler, Ortadoğu’daki çatışmalar ve Ukrayna’daki savaşın etkisiyle bir yıl içinde yüzde 52 kazandırdı.
Turan, "Altına yatırım yapanlar yatırdıkları paranın yarısı kadar kazandı. Bu, oldukça dikkat çekici bir getiri oranı" ifadelerini kullandı.
Dolar ve Euro yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı
Parasını Dolar ve Euro'da tutan yatırımcılar ise beklenen getiriyi elde edemedi. Dolar, yılbaşından bu yana sadece yüzde 19, Euro ise yüzde 12-13 oranında kazanç sağladı.
Turan, "Dövize güvenenler oldukça kaybetti. TL’nin cazibesi, faiz oranlarındaki artışla daha belirgin hale geldi" dedi.