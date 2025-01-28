2024’te emekli olmayanların aylıkları ne kadar düştü?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliliği hak ettiği halde emeklilik dilekçesini 2024 yılı sonuna kadar vermemiş kişiler ile henüz emekliliğe hak kazanmamış kişilerin e-Devlet’te görünen emekli aylıklarını ocak ayında yeniden hesaplayıp güncelledi. Yeni hesaplama sırasında 2024 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 86.16 oranındaki zam dikkate alınmadı. Onun yerine emekli aylıkları 2024 yılında yüzde 44,38 olarak açıklanan enflasyona göre hesaplandı.