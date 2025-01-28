2024’te emekli olmayanların aylıkları ne kadar düştü?
Emekli olmamış kişilerin e-Devlet'te görünen emekli aylığı tutarları güncellendi. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar vermeyenlerin emekli aylığı düştü. Peki emeklilik dilekçesini 2024'te verenler, 2025'ten sonra verenlere göre ne kadar daha fazla emekli aylığı alacaklar? Emekli olmayanların maaşı ne kadar düştü? İşte detaylar...
2024 yılında emekli olanlar ile 2025 yılında olanlar arasında emekli maaş farkı ortaya çıktı. Emekliliğe hak kazananların büyük kısmı 2024 yılında emeklilik başvurusunda bulundu. Ancak, emekli aylığı düşük ve çalıştığı işten aldığı ücret yüksek olanlar, küçük yaşta çocuğu bulunanlar, işten ayrılsa aynı ücretle yeni bir işte çalışma imkanı olmayanlar emeklilik dilekçesi vermeyip çalışmaya devam ettiler.
Peki emeklilik dilekçesini 2024'te verenler ne kadar daha fazla emekli maaşı alacak? Emekli olmayanların maaşı ne kadar düştü? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emekli aylığıyla ilgili merak edilenleri yazdı. İşte milyonları ilgilendiren detaylar...
"Aralık ayının sonuna kadar e-Devlet’te görünen emekli aylıklarına, 2024 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan yüzde 86,16 oranındaki zam uygulandı. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 (kamu çalışanları için 14 Ocak 2025) tarihine kadar verenler, 2024 yılındaki yüzde 86,16 oranındaki zamdan yararlandılar. Dilekçeyi aralık ayında vermiş olanlar ocak ayında emekli aylıklarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zamdan da yararlandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliliği hak ettiği halde emeklilik dilekçesini 2024 yılı sonuna kadar vermemiş kişiler ile henüz emekliliğe hak kazanmamış kişilerin e-Devlet’te görünen emekli aylıklarını ocak ayında yeniden hesaplayıp güncelledi. Yeni hesaplama sırasında 2024 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 86.16 oranındaki zam dikkate alınmadı. Onun yerine emekli aylıkları 2024 yılında yüzde 44,38 olarak açıklanan enflasyona göre hesaplandı.