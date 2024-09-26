2024'te iş değiştirenler dikkat! Eğitim ve sağlık harcamanıza vergi iadesi alabilirsiniz

2024 yılında iş değiştirenler, birden sonraki işverenden veya işverenlerden aldıkları ücret 230 bin lirayı aşarsa 2025 yılında gelir vergisi beyannamesi dolduracak. Beyanname dolduranlar, 2024 yılında yaptıkları eğitim ve sağlık harcamasını vergi matrahından indirerek vergi iadesinden yararlanabilecek. Bundan yararlanabilmek için bu yıl yapılan eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin faturaların mutlaka saklanması gerekiyor. Peki ücretle çalışanlar hangi harcamaları matrahtan indirebilirler? Harcamalar nasıl belgelenmelidir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, bu yıl iş değiştirenleri yakından ilgilendiren konuyla ilgili merak edilen her şeyi yazdı.