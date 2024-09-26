2024'te iş değiştirenler dikkat! Eğitim ve sağlık harcamanıza vergi iadesi alabilirsiniz
2024'te iş değiştirenler birden sonraki işverenden veya işverenlerden aldıkları ücret 230 bin lirayı aşarsa 2025'te gelir vergisi beyannamesi dolduracak. Beyanname dolduranlar, 2024 yılında yaptıkları eğitim ve sağlık harcamasını vergi matrahından indirerek vergi iadesinden yararlanabilecekler. Peki ücretle çalışanlar hangi harcamaları matrahtan indirebilirler? Harcamalar nasıl belgelenmelidir?
2024 yılında iş değiştirenler, birden sonraki işverenden veya işverenlerden aldıkları ücret 230 bin lirayı aşarsa 2025 yılında gelir vergisi beyannamesi dolduracak. Beyanname dolduranlar, 2024 yılında yaptıkları eğitim ve sağlık harcamasını vergi matrahından indirerek vergi iadesinden yararlanabilecek. Bundan yararlanabilmek için bu yıl yapılan eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin faturaların mutlaka saklanması gerekiyor. Peki ücretle çalışanlar hangi harcamaları matrahtan indirebilirler? Harcamalar nasıl belgelenmelidir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, bu yıl iş değiştirenleri yakından ilgilendiren konuyla ilgili merak edilen her şeyi yazdı.
"Mavi yakalı veya beyaz yakalı çalışanlara, işverenleri tarafından ödenen ücret daha ceplerine girmeden, vergisi işverence kesilerek vergi dairesine yatırılır. Bazı durumlarda ise ücretle çalışan mavi ve beyaz yakalılar tarafından beyanname doldurulması gerekir. Beyanname doldurmayanlar için cezai yaptırımlar uygulanır. Beyanname dolduranların bir kısmı ilave vergi öderken, bir kısmı vergi iadesi alabilir.
2024 yılında tek işverenden aldıkları ücret geliri 3 milyon liranın üzerinde olanlar ile birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldığı ücret toplamı 230 bin lirayı aşanlar gelecek yıl mart ayında beyanname dolduracaklar.
“Birden fazla işveren” ifadesinin içine aynı yıl içinde iş değiştiren veya aynı işyerinde çalışmaya devam ettiği halde şirketinin adı değişenler de girer.