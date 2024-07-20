2024'te mi yoksa 2025'te mi emekli olmak daha avantajlı? Dilekçe tarihi maaşı nasıl etkileyecek?

Emeklilik dilekçesi 2024 mi, yoksa 2025 yılında mı verilmeli? Emeklilik dilekçesini ne zaman vermek daha avantajlı? Bu yıl emeklilik dilekçesi verenler daha fazla maaş alacak mı? İşte Ahmet Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı: