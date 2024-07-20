2024'te mi yoksa 2025'te mi emekli olmak daha avantajlı? Dilekçe tarihi maaşı nasıl etkileyecek?
Dilekçe tarihinin bu yıl emekli maaşında yaklaşık yüzde 30 dolayında fark yaratacak olması emekliliğe hak kazanan çalışanların kafasını karıştırdı. Emekli aylığını yükseltebilmek için daha uzun yıllar çalışmayı planlayanlar dilekçe tarihini öne almaya başladı. Peki dilekçeyi 31 Aralık 2024'te vermek herkes için avantajlı mı? Dilekçe tarihini ertelemek kimler için kazançlı olur?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilik dilekçesinin ne zaman verilmesi ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi.
Emeklilik dilekçesi 2024 mi, yoksa 2025 yılında mı verilmeli? Emeklilik dilekçesini ne zaman vermek daha avantajlı? Bu yıl emeklilik dilekçesi verenler daha fazla maaş alacak mı? İşte Ahmet Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı:
"Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenlerin 2025 yılında verenlere göre aylıkları yüzde 30 – 35 oranında daha fazla olacak. Fark bu kadar yüksek olunca haliyle insanların kafası karıştı.
Yıllık enflasyonun birbirini izleyen yıllarda yüzde 8 – 9 gibi birbirine yakın seviyelerde olduğu ve yıl içinde enflasyonda aşırı oynaklık yaşanmayan dönemlerde dilekçe tarihi emekli aylığını ihmal edilebilir düzeylerde etkiliyor. Milli gelirdeki artış hızında yaşanan gelişmeler 1-2 puan etki edebiliyordu.